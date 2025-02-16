В Белом доме назвали Зеленского недальновидным из-за отказа от ресурсной сделки с США

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Президент Украины Владимир Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от ресурсной сделки с Соединенными Штатами, заявил представитель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз.

"Зеленский ведет себя недальновидно относительно прекрасной возможности, которую администрация (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа предоставила Украине", – приводит его слова агентство Associated Press.

Хьюз подчеркнул, что экономические связи Киева и Вашингтона могли бы стать для Украины лучшей гарантией безопасности.

Трамп предложил Зеленскому сделку, по которой Киев продолжит получать поддержку Соединенных Штатов за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Таким решением американский президент планировал получить компенсацию за вложенные в Украину почти 300 миллиардов долларов. На фоне таких цифр он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Киева.