ТАСС: США не одобрили правки Киева в соглашении о полезных ископаемых

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Американским властям не понравились правки украинской стороны, которые были внесены в соглашение о полезных ископаемых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По информации журналистов, именно это стало причиной переноса встречи лидера Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В феврале руководитель американского Минфина Скотт Бессент во время встречи с Зеленским в Киеве заявил, что США хотят заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение поддержки финансового плана.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп подчеркивал, что поддержка Украины должна сопровождаться гарантиями относительно потраченных американских денег.

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США, связанной с природными ресурсами страны. Отмечалось, что в Киеве решили доработать проект соглашения, после чего передать его представителям США.