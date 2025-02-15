ТАСС: США не одобрили правки Киева в соглашении о полезных ископаемых

02:23Политика
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Американским властям не понравились правки украинской стороны, которые были внесены в соглашение о полезных ископаемых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По информации журналистов, именно это стало причиной переноса встречи лидера Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
В феврале руководитель американского Минфина Скотт Бессент во время встречи с Зеленским в Киеве заявил, что США хотят заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение поддержки финансового плана.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп подчеркивал, что поддержка Украины должна сопровождаться гарантиями относительно потраченных американских денег.
Однако позже в СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США, связанной с природными ресурсами страны. Отмечалось, что в Киеве решили доработать проект соглашения, после чего передать его представителям США.
Новости мира: США хотят получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь