Трамп заявил, что поддержка Украины должна сопровождаться гарантиями с ее стороны

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Лидер США Дональд Трамп заявил, что поддержка Украины должна сопровождаться гарантиями относительно потраченных американских денег. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я поддерживаю Украину, но я хочу обязательств относительно наших денег", – приводит РИА Новости слова президента США.

Трамп добавил, что глава американского Минфина Скотт Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины. Глава Белого дома вновь подчеркнул, что США направляют Украине намного больше денег, чем европейские страны.

Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили конфликт на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, в свою очередь, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.

После общения с российским президентом Трамп также созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время разговора они обсудили множество тем, связанных с текущим конфликтом.