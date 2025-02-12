Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длинный и содержательный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер перечислил вопросы, которые ему удалось обсудить с президентом России. Главы стран поговорили о конфликте на Ближнем Востоке и его урегулировании, энергетике и искусственном интеллекте.

Помимо этого, они вспомнили работу России и Штатов во время Второй мировой войны. Трамп отметил, что обе страны "успешно сражались", Россия потеряла десятки миллионов человек, а Америка понесла огромные потери.

Кроме того, Путин и Трамп договорились об обменах визитами. В дальнейшем, утверждает глава Штатов, Вашингтон и Москва будут сотрудничать "очень тесно", в том числе посредством визитов.

Также, со слов Трампа, во время разговора лидеры согласились, что конфликт на Украине и "миллионы смертей" необходимо остановить. В связи с этим РФ и США готовы незамедлительно начать переговоры, которые начнутся со звонка президенту Украины Владимир Зеленскому. Трамп заявил, что сделает это "прямо сейчас".

"Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, помощника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника Стива Уиткоффа вести эти переговоры, которые, как я твердо считаю, будут успешными", – обратил внимание глава Штатов.

Ранее президент Штатов сообщал, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут существенный прогресс. Кроме того, по словам главы Пентагона Пита Хегсета, Трамп рассчитывает на скорое заключение мирной сделки.

В свою очередь, Зеленский рассказал, что готов к любому формату переговоров с Россией, если США и Европа дадут гарантии безопасности и будут поддерживать Украину далее.