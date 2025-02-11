Трамп: вопрос урегулирования украинского кризиса достиг существенного прогресса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут существенный прогресс.

"Я действительно думаю, что мы добились очень хорошего прогресса", – цитирует заявление главы Штатов, сделанное в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II, ТАСС.

Между тем глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что Трамп рассчитывает на скорое заключение мирной сделки по Украине. Также, по его словам, Соединенные Штаты не отправят военных на Украину.

Ранее 9 февраля Трамп заявлял, что уже говорил с Владимиром Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом президент Штатов отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о диалоге Путина и Трампа по конфликту на Украине. В настоящее время возникает много разных коммуникаций по различным каналам, отметил он.