NY Post: Трамп заявил, что обсудил с Путиным конфликт на Украине

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что уже говорил по телефону с Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта на Украине. Об этом президент Соединенных Штатов заявил в беседе с The New York Post на борту самолета Air Force One.

Однако Трамп не стал уточнять, когда именно состоялся их разговор.

"Лучше мне об этом не говорить", – сказал он в ответ на вопрос журналистов, сколько раз он общался с российским лидером.

При этом на официальном уровне пока нет подтверждения, что телефонные переговоры двух президентов состоялись.

Между тем Трамп планирует на следующей неделе встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она может пройти в Вашингтоне. При этом президент США также не стал исключать возможности проведения встречи и с Путиным. По словам американского лидера, его с президентом России всегда связывали хорошие отношения и ему "грустно от того, что происходит на Украине".