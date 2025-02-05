NBC: в администрации Трампа возник раскол по урегулированию на Украине

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Администрация президента США Дональда Трампа разошлась во мнении по вопросу урегулирования украинского конфликта, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Инсайдеры утверждают, что помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по России и Украине Кит Келлог считают, что Вашингтону следует оказывать больше давления на Москву.

Другие представители сошлись во мнении о необходимости урезать помощь Киеву, чтобы как можно скорее завершить конфликт.

США ведут "очень конструктивные переговоры" с Россией и Украиной об урегулировании конфликта, заверял ранее Трамп, выражав надежду, что конфликт завершится уже в недалеком будущем.

При этом полную информацию о прогрессе по данному вопросу в США пока не готовы раскрыть, заявлял советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц. Он отмечал, что половина мира пытается помочь Трампу завершить конфликт справедливым образом.

Вместе с тем украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность прямых переговоров с Владимиром Путиным, если не останется других вариантов. Однако он добавил, что не собирается быть добрым по отношению к президенту России в рамках дипломатического урегулирования. Зеленский признался, что воспринимает Путина как врага, и считает, что это взаимно.

