Посол Украины Маркарова заявила о готовности Киева обсуждать выборы с Белым домом

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Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года, если этот вопрос поднимет администрация президента США Дональда Трампа, заявила посол Украины в Штатах Оксана Маркарова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года", – заявила она.

Дипломат напомнила, что, когда вопрос выборов обсуждался в 2023–2024 годах, Киев настаивал на том, что они возможны только после завершения конфликта.

О необходимости проведения Киевом выборов заявлял ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Это может произойти до конца 2025 года, уверен он. Кроме того, сам украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Киеву следует перейти к переговорам с РФ о прекращении конфликта.

Согласно информации СМИ, команда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести выборы президента в рамках перемирия с Россией. Вместе с тем украинские власти опасаются, что проведение выборов на данном этапе "поставит под угрозу сплоченность страны", отмечали журналисты.