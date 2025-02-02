Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию с участием РФ

Фото: PAP/PAWEL SUPERNAK

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с РФ о прекращении конфликта.

"Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров", – сказал он в интервью Associated Press.

По его словам, Украина контактирует с администрацией Трампа, но у обсуждений пока обобщенный характер. Зеленский считает, что личные встречи представителей США и Киева пройдут в скором времени для разработки более детальных соглашений.

Украинский лидер добавил, что, по его мнению, выдвигаемая западными странами идея отправки миротворцев на Украину не является достаточной гарантией безопасности.

Кроме того, он сообщил, что визит спецпосланника США по Украине Кита Келлога был отложен по юридическим причинам.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме подчеркнул, что США ведут очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине.

До этого лидер Штатов говорил о желании немедленно встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта.

В свою очередь, Путин заявил, что ему с Трампом "лучше встретиться".

