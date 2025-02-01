Трамп заявил, что ведет серьезное обсуждение с РФ о завершении конфликта на Украине

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США ведут очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине, заявил президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Кроме того, Трамп ответил на вопрос о перспективе разговора с президентом Владимиром Путиным.

"Мы будем говорить и возможно сделаем что-то существенное", – сообщил он, добавив, что намерен положить конец конфликту на Украине.

Ранее Трамп заявлял о желании немедленно встретиться с Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта.

В свою очередь, Путин заявил, что ему с Трампом "лучше встретиться".

Вместе с тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что контакт Путина и Трампа пока не был согласован. По словам дипломата, в настоящий период продолжается внутренняя подготовка к их встрече.