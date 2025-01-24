Песков заявил о готовности Путина к разговору с Трампом

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не "гадать на кофейной гуще" о сроках разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Путин готов, мы ждем сигналов. Все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще, как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора двух лидеров в предстоящие выходные.

Ранее Трамп заявлял о желании немедленно встретиться с Путиным. По его словам, он получает сигналы о готовности президента России к этому.

Трамп также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным.

Трамп между тем столкнулся с новой политической реальностью и понял, что быстро урегулировать украинский конфликт не получится, заявил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Так эксперт прокомментировал публикацию СМИ о том, почему американский лидер не смог завершить конфликт на Украине за один день, а его тактика давления похожа на методы экс-главы США Джо Байдена.

Блохин указал, что предпринимаемые Штатами попытки не решат украинский конфликт.

"Их попытка – заморозить конфликт. А заморозка конфликта – в интересах Запада и в интересах Украины. Заморозка конфликта – это, по сути, сценарий отложенной войны и сохранение киевского режима", – пояснил политолог.

По его мнению, также неприемлем стиль ультиматумов. Ошибочно считать, что Трамп отдаст Украину "с барского плеча", уточнил он. Кроме того, отметил Блохин, западные страны вкладывались в Украину десятилетиями, особенно активно начали это делать после начала спецоперации.

Собеседник издания предположил, что Трамп может сократить поддержку Украины и сконцентрироваться на Китае. В таком случае финансовое бремя поддержки Киева ляжет на страны Североатлантического альянса и Европу, заключил он.

Российские военные тем временем освободили село Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника.