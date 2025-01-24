Трамп заявил, что Зеленский не должен был допустить конфликт на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский не должен был допустить начала конфликта на Украине. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.

"Зеленский тоже не должен был допустить этого. Он не ангел. Он сражается с гораздо более крупной структурой", – сообщил Трамп.

Президент США подчеркнул, что украинский конфликт должен быть завершен немедленно. По его словам, Украина в результате этого кризиса оказалась опустошена.

Ранее Трамп призвал Россию завершить свою спецоперацию на Украине. Он добавил, что в противном случае у него "нет выбора", кроме как наложить новые санкции и пошлины.

Кроме того, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что окончание конфликта в данный момент зависит от Москвы.

Позже Трамп сообщил, что хотел бы немедленно встретиться с Владимиром Путиным.