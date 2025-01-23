Трамп: Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта

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Президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта.

При этом, обратил внимание республиканец, окончание конфликта в данный момент зависит от Москвы.

Глава Штатов отметил, что намерен в скором времени встретиться с Владимиром Путиным для завершения конфликта, а его команда уже работает над урегулированием ситуации.

"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне, и это не из экономических соображений или чего-то еще", – цитирует президента США РИА Новости.

Однако деталей работы Трамп не раскрыл и подчеркнул, что у его администрации завершение конфликта – приоритет.

Кроме того, 47-й президент Америки считает, что конфликт на Украине закончился бы сразу, если бы цена на нефть снизилась. По его словам, стоимость ресурса слишком высока, чтобы конфликт продолжался.

"И я также намерен просить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти", – обратил внимание Трамп.

До этого Трамп говорил, что готов встретиться с Путиным в любое удобное для него время.

Ожидается, что российская сторона на переговорах с республиканцем потребует сохранить контроль над "почти 20% территории Украины". Помимо этого, утверждают СМИ, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов вступить в НАТО.