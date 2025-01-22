Трамп выразил надежду на скорую встречу с Путиным

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Президент США Дональд Трамп надеется, что его контакт с Владимиром Путиным состоится "очень скоро". Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

На вопрос о предполагаемых сроках встречи с российским президентом Трамп ответил, что готов встретиться в любое время.

"В любое время, когда он (Путин. – Прим. ред.) хочет", – приводит РИА Новости слова президента США.

Трамп добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет мира, однако "для танго нужны двое".

По информации СМИ, возможная встреча Путина и Трампа состоится не раньше марта. При этом предшествовать встрече на высшем уровне будет телефонный разговор.

Путин сообщал, что от США пока не поступало конкретных сигналов о встрече с Трампом. Москва ожидает конкретные предложения, которые будут лежать в основе беседы двух лидеров.