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Трамп выразил надежду на скорую встречу с Путиным
Фото: kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп надеется, что его контакт с Владимиром Путиным состоится "очень скоро". Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
На вопрос о предполагаемых сроках встречи с российским президентом Трамп ответил, что готов встретиться в любое время.
"В любое время, когда он (Путин. – Прим. ред.) хочет", – приводит РИА Новости слова президента США.
Трамп добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет мира, однако "для танго нужны двое".
По информации СМИ, возможная встреча Путина и Трампа состоится не раньше марта. При этом предшествовать встрече на высшем уровне будет телефонный разговор.
Путин сообщал, что от США пока не поступало конкретных сигналов о встрече с Трампом. Москва ожидает конкретные предложения, которые будут лежать в основе беседы двух лидеров.