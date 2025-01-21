Госсекретарь Рубио: США намерены добиться мирного урегулирования конфликта на Украине

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США намерены добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине без риска обострения. Об этом в интервью NBC News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Официальной политикой США будет задача прекратить этот конфликт, и мы сделаем все, чтобы этого добиться на устойчивой и стабильной основе. Мы не хотим, чтобы оно вылилось в войну через два, три или четыре года", – сказал Рубио.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что будет добиваться завершения украинского конфликта как можно скорее. Он напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов больше, чем страны Североатлантического альянса.

Кроме того, Трамп может повлиять на украинского лидера Владимира Зеленского для начала переговоров с РФ, отмечал сенатор Алексей Пушков. Однако, уточнил он, каких-то резких движений по отношению к Зеленскому глава США совершать не станет.