Трамп пообещал добиться прекращения конфликта на Украине как можно скорее

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Лидер США Дональд Трамп пообещал, что будет добиваться завершения конфликта на Украине как можно скорее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова нового американского президента.

Трамп поделился, что украинский президент Владимир Зеленский уже настроен на сделку. Республиканец выразил надежду, что Владимир Путин также готов к соглашению.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон потратил на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем страны НАТО.

"Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО", – пожаловался Трамп.

Ранее политик заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. Окончательные даты планируемой встречи пока не раскрываются. СМИ со ссылкой на источники отмечают, что встреча Трампа и Путина может состояться не раньше марта этого года.

После возвращения Трампа в Белый дом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не закончится "ни завтра, ни послезавтра". Он призвал страны Европы продолжать поддержку Киева.

По мнению экспертов, после инаугурации Трампа боевые действия на Украине будут продолжаться, поскольку в этом вопросе есть "своя инерция и внутреннее сопротивление". Кроме того, свою роль сыграли и большие поставки вооружений, которые организовал экс-президент Джо Байден перед уходом со своего поста.