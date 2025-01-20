Политолог Светов: инаугурация Трампа не завершит конфликт на Украине

20 января, 15:04Политика
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Вступление Дональда Трампа в должность президента США не повлияет на ситуацию на Украине в ближайшем будущем. Такое предположение в разговоре с Москвой 24 высказал политолог Юрий Светов.
Инаугурация 47-го президента США состоится в Вашингтоне 20 января в 20:00 по московскому времени. Накануне в ходе митинга своих сторонников он пообещал завершить конфликт на Украине после вступления в должность и приложить все усилия для предотвращения третьей мировой войны.
По мнению Юрия Светова, после инаугурации Трампа боевые действия будут продолжаться, поскольку в этом вопросе есть "своя инерция и внутреннее сопротивление".
"Перед окончанием президентства Джо Байден успел накачать Украину оружием. Киев будет доказывать, что способен к решительному отпору", – отметил политолог.
Остановка боевых действий на приемлемых в первую очередь для России условиях пока не просматривается, убежден Светов.
"Трамп хочет завершить конфликт, чтобы США получили определенную выгоду. Прежде всего, это ослабление РФ и продолжение конфликта в будущем, чтобы над нами по-прежнему висела угроза со стороны Украины", – указал эксперт.
Ранее Дональд Трамп дал своим помощникам поручение организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после своего вступления в должность президента. По данным СМИ, лидеры двух стран обсудят личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться завершить конфликт на Украине.