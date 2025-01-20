CNN: Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным

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Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Темой беседы станет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью попытаться положить конец конфликту на Украине, рассказал инсайдер. Однако он не уточнил дату разговора.

Ожидается, что российская сторона на переговорах с республиканцем потребует сохранить контроль над "почти 20% территории Украины". Помимо этого, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов, связанных с вступлением в НАТО.

Журналисты также выяснили, что команда Трампа подготовила санкции против окружения украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Эти ограничения могут сделать президента Украины более сговорчивым для будущих переговоров.

Сам Трамп не раз обещал завершить конфликт на Украине после инаугурации. Кроме того, он заявлял, что приложит все усилия для предотвращения третьей мировой войны.