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Президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться сорвать мирные переговоры после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы испортить его репутацию как миротворца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского, который в данный момент находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Кроме того, для этой же цели украинский лидер может приказать усилить атаки по РФ западными дальнобойными ракетами. По мнению депутата, это будет выгодно партнерам Зеленского, в числе которых он упомянул действующего президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

В ответ на это новая администрация Белого дома может перестать передавать Киеву разведданные, а также отключит системы Starlink, считает Дубинский. Такое развитие событий поставит ВСУ в еще более критическое положение, что приведет к еще большим потерям и обвалу фронта.

По данным СМИ, Москва на грядущих переговорах с Трампом будет требовать сохранения контроля над "почти 20% территории Украины". Помимо этого, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов, связанных с вступлением в НАТО.

Украинские журналисты выяснили, что команда Трампа подготовила санкции против окружения Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Эти ограничения могут сделать украинского лидера более сговорчивым для будущих переговоров.