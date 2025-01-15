Аналитик Меркурис: Трамп должен осознавать изменение целей Путина на Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп должен осознавать, что цели Владимира Путина в рамках конфликта на Украине изменились, заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

"Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает", – цитирует "Газета.ру" одно из видео на его YouTube-канале.

По мнению эксперта, следующий американский лидер все еще недооценивает Россию и успехи, которых она смогла достичь, поскольку он опирается на недостоверные факты. Подобное развитие событий может повлиять на ход потенциальных переговоров по урегулированию конфликта Москвы и Киева, подчеркнул аналитик.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в скором времени, однако для начала ему необходимо вступить в должность главы США.

В ответ на вопрос о плане завершения конфликта на Украине республиканец отметил, что исход событий зависит от позиции главы России.

