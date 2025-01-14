Трамп заявил, что встретится с Путиным после вступления в должность

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в скором времени, однако для начала ему необходимо вступить в должность главы Штатов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал Newsmax.

По словам республиканца, Путин тоже хотел бы встретиться. При этом Трамп не раскрыл сроки и даты встречи, которая станет первой для него и президента РФ с момента начала СВО.

В ответ на вопрос о плане завершения конфликта на Украине республиканец отметил, что исход событий зависит от позиции главы России.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента Штатов готовится к его встрече с Путиным. По словам Уолца, телефонный разговор политиков может состояться в ближайшие дни или недели.

До этого Трамп подтвердил подготовку встречи. Однако в Кремле отметили, что каких-либо реальных предпосылок для ее организации пока нет. Для контактов требуются желание и политическая воля со стороны Вашингтона, подчеркивал Песков. Тем не менее, с его слов, Кремль не располагает новыми деталями по организации встречи.