В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для встречи Трампа и Путина

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Каких-либо предпосылок для организации встречи Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока никаких реальных импульсов не было", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России.

Трамп ранее заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию украинского конфликта. Республиканец также в очередной раз отметил, что если бы он был действующим президентом США, то украинский конфликт никогда бы не произошел.

Во время недавнего телефонного разговора Трамп и немецкий канцлер Олаф Шольц согласились, что конфликт на Украине длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому, честному и устойчивому миру.