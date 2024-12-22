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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "отправил сообщение" украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости прекращении огня. Об этом сообщает газета El Pais.

"Смотришь на некоторые из этих городов, и там не осталось ни одного здания, которое было бы в хорошем состоянии. Так что, когда вы говорите "восстановить страну", восстановить что? Это реконструкция на 110 лет", – заявил Трамп.

В материале газеты отмечается, что украинский конфликт скорее всего завершится мирными переговорами раньше планируемого. Также, по мнению журналистов, в результате переговоров Киев потеряет часть своих территорией или же столкнется с замораживанием их статуса.

В статье подчеркивается, что сейчас Украина находится в критической ситуации, поскольку российская армия продолжает успешное продвижение на фронте.

Во время недавнего телефонного разговора Трамп и немецкий канцлер Олаф Шольц согласились, что конфликт на Украине длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому, честному и устойчивому миру.

Республиканец может попытаться остановить украинский конфликт до конца 2024 года, считает спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Он не привел никаких подробностей, но подчеркнул, что у избранного лидера Штатов есть все способности и возможности для этого.