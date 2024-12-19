Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин сообщил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что не знает, когда пройдет его встреча с одержавшим победу на недавних выборах президента США республиканцем Дональдом Трампом.

Президент России отметил, что американский политик пока ничего не говорил по поводу их возможной встречи. Путин также напомнил, что не разговаривал с Трампом уже более четырех лет.

"Я готов к этому разговору, конечно, в любое время. И готов буду и ко встрече, если он захочет этого", – ответил российский лидер на вопрос американского журналиста.

СМИ ранее писали, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта на Украине и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе".

Позже в Кремле опровергли сообщения об этом звонке. Запросов от команды Трампа о телефонном разговоре с Путиным пока не поступало и подготовка к этому мероприятию не ведется, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, в том числе и с Трампом.

