Песков: контакт Путина и Трампа будет после понимания необходимости общения

Фото: kremlin.ru

Контакт Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа произойдет, когда с обеих сторон будет понимание необходимости такого общения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видеозапись опубликована в телеграм-канале.

Политик отметил, что пока разговор Путина и Трампа даже не готовится, однако при необходимости его могут оперативно организовать.

"Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет – предположить невозможно", – сказал Песков.

Кроме того, он выразил сомнения, что Трамп полностью согласен с позицией тех, кого выдвигает на должности в своей администрации.

"Выдвигая того или иного кандидата, наверняка, Трамп хорошо осведомлен о характере заявлений и о позиции человека по тем или иным международным делам. Означает ли это полное согласие Трампа с этой позицией? Не думаю", – объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Также представитель Кремля назвал публикацию газеты Washington Post о якобы состоявшемся разговоре Путина и Трампа "газетной уткой". Трудно сказать, какие цели преследуют те, кто делают подобные заявления, подчеркнул Песков.

Ранее Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели первый с декабря 2022 года телефонный разговор. В ходе общения президент РФ указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей. Также они обменялись мнениями по поводу украинского конфликта и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. По итогам разговора помощники лидеров пообещали быть на связи.