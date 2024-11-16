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После разговора Владимира Путина с немецким канцлером Олафом Шольцем российскому президенту начнут звонить другие главы европейских государств, передает итальянская газета Corriere della Sera.

Как утверждает издание, состоявшийся разговор оказался "первым международным эффектом" победы на выборах президента США Дональда Трампа.

"Остается еще два месяца до инаугурации Трампа, но в воздухе уже явная разморозка отношений с Москвой", – говорится в материале.

Кроме того, указывается, что неслучайно первую инициативу в возобновлении диалога с российским лидером взял на себя именно канцлер ФРГ. По информации газеты, это произошло из-за внутриполитических проблем Шольца и экономического кризиса Германии, вызванного тем, что страна "лишилась дешевой российской энергии и сильно сократила экспорт в Китай".

"Шольц открыл диалог с Москвой, и это может подтолкнуть Францию и Италию также проявить инициативу", – говорится в статье.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Путина и Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

По данным СМИ, Шольц обсуждал планы созвониться с Путиным в четырехстороннем формате с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В свою очередь, депутат Европейского парламента Петр Волгин отметил, что звонок немецкого канцлера Путину разоблачил ложь о том, что Россия находится в изоляции.