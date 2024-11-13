13 ноября, 16:17Политика
Шольц призвал сделать все, чтобы не допустить обострения конфликта на Украине
Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал сделать все, чтобы не произошло обострения конфликта на Украине. Об этом он заявил во время своего выступления в бундестаге.
"По-прежнему нам необходимо поддерживать Украину", – цитирует его ТАСС.
При этом поддержка Киева, по словам канцлера, не должна быть в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров. Он отказался финансировать Украину из немецкого бюджета на сумму в 12 миллиардов евро.
Ранее Шольц уже заявлял, что не видит необходимости приглашать Украину в состав НАТО, пока в стране идет конфликт. При этом позднее канцлер ФРГ переговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом и выразил свою готовность работать над "возвращением мира" в Европу.
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