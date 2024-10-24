Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на сегодняшний день не видит необходимости приглашать Украину в состав НАТО. Об этом он сообщил в интервью изданию ZDF.

Немецкий политик отметил, что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Североатлантического альянса.

"Это знают все, и нет никаких разногласий. И приглашение вступить в НАТО, как правило, довольно быстро увязывается с членством", – подчеркнул он.

По словам Шольца, такой вопрос сейчас даже не стоит на повестке дня. В данный момент западные лидеры скорее обсуждают вопросы о гарантиях безопасности после окончания боевых действий. В то же время какие-либо действия со стороны стран Запада не должны привести к войне между НАТО и Россией, добавил он.

Что касается поставок на Украину немецких крылатых ракет Taurus, то канцлер вновь назвал подобное решение неправильным, поскольку оно будет способствовать эскалации конфликта.

"Я не буду действовать необдуманно", – сказал Шольц.

Одновременно с этим политик поддержал размещение американских ракет средней дальности в Германии. По его словам, это часть широкого спектра мер НАТО по защите страны и Альянса.

"Я считаю, что мы должны внести свой вклад в обеспечение того, чтобы мы были настолько сильны, чтобы на нас не напали", – заключил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский публично представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам Зеленский дал всего три месяца на принятие плана.

Вступление Украины в НАТО поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта, подчеркнули в МИД РФ. Аналогичное мнение выразил и постпред РФ при ООН Василий Небензя, заявив, что членство Украины в Альянсе абсолютно неприемлемо для России и не может быть частью мирных договоренностей.

На фоне этого в США заявили, что Североатлантический альянс все еще не готов пригласить Киев в НАТО.