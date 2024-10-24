Politico: семь стран НАТО выступили против приема Украины в Альянс

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США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания выступили против вступления Украины в НАТО во время конфликта, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Politico.

По данным издания, Германия и США, будучи ключевыми странами Альянса, не желают отвечать на призыв президента Украины Владимира Зеленского, так как опасаются быть втянутыми в военный конфликт с Россией.

Венгрия и Словакия, в свою очередь, исходят из другой точки зрения. По мнению журналистов газеты, лидеры этих государств занимают в целом "прокремлевскую" линию. Так, глава Венгрии Виктор Орбан продолжает блокировать финансирование Евросоюза для вооружения Украины. При этом другие страны НАТО желают оставаться в тени и не высказываются по данному вопросу.

Ранее в США вновь заявили о неготовности принять в НАТО Украину. Постоянный представитель США при Альянсе Джулиана Смит заявила, что блок "не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение".

При этом она подчеркнула, что в случае необходимости защиты европейских стран в рамках НАТО США продолжат свои обязательства, независимо от результатов президентских выборов.