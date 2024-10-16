Постпред США при НАТО: Украину в ближайшее время не пригласят в Альянс

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НАТО в ближайшее время не пригласит Украину в Альянс. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"Мы не в той точке сейчас, чтобы Альянс говорил о приглашении в краткосрочной перспективе", – указала Смит.

По ее словам, руководство НАТО допускает, что Киев когда-нибудь станет частью Альянса. Она напомнила, что в ходе будущей встречи на уровне министров участники объединения обсудят продление помощи Украине и возможность ее увеличения в части дополнительной ПВО и артиллерии.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее представил Раде разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна войти в НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам он дал всего 3 месяца на принятие плана.

