Шольц выразил готовность обсудить с Путиным урегулирование кризиса на Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов обсудить с Владимиром Путиным стабилизацию ситуации на Украине, передает немецкое издание Zeit.

"Пришло время, когда мы, помимо ясной поддержки Украины, должны сделать все возможное, чтобы выяснить: как добиться того, чтобы война не продолжалась вечно", – отметил Шольц в ходе встречи с депутатами Бундестага.

Однако вести переговоры с Москвой ФРГ будет лишь при координации со своими партнерами и соблюдая "ясные принципы", а также с ведома Киева.

До этого канцлер Германии выражал готовность поговорить по телефону с Путиным, если для этого наступит "правильный момент", поэтому для беседы нужно лишь направить "ясный сигнал" или "конкретный вопрос".

Одновременно Шольц анонсировал очередной пакет военной помощи Украине, в которую войдут системы ПВО Iris-T и Skynex, а также ЗСУ Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики, ударные БПЛА, радары и артиллерийские снаряды.

