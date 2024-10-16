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CNN: Байден планирует на неделе встретиться с Шольцем, Макроном и Стармером в Германии

Байден планирует на неделе встретиться с Шольцем, Макроном и Стармером в Германии – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Президент США Джо Байден на этой неделе планирует посетить Германию для встречи с тремя европейскими лидерами. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Байден, как ожидается, все же проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине на этой неделе", – указано в сообщении.

Европейские источники заявили телеканалу, что эти страны являются главными поставщиками оружия Украине и "решают судьбу будущей поддержки конфликта". В материале отмечается, что изначально четыре лидера планировали провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе "Рамштайн" 12 октября, однако встреча сорвалась, так как Байден отложил зарубежную поездку из-за урагана "Милтон".

Байден принял решение отложить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у президента США было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где планировался саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

Вслед за Байденом свою поездку отменил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Позже стало известно, что встречу контактной группы по поставкам оружия Украине на базе Рамштайн перенесут ради присутствия американского президента.

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