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Соединенные Штаты не собираются вести двусторонние переговоры с Москвой по украинскому конфликту без участия Киева. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство США в РФ.

Одновременно с этим в дипмиссии отметили значимость сохранения дипломатического контакта в кризисный период.

"У нас были периоды, когда мы тесно сотрудничали и выполняли важную совместную работу. Однако, пока Россия продолжает нарушать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, нельзя вести дела как обычно", – заявили американские дипломаты.

Сотрудники посольства добавили, что американская сторона старается держать открытой дверь "для лучшего будущего", особенно в плане связей между гражданами США и РФ.

В настоящий период появляется много публикаций по поводу мирных планов по ситуации на Украине, однако ни одна не имеет под собой реалистичной основы, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает закончить военный конфликт с Россией уже в следующем году. По его словам, в ближайшие три месяца у сторон есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности.