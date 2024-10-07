FT: украинские власти обсуждают возможность сдачи своих территорий России

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Власти Украины ведут закрытые переговоры о сдаче части своих территорий российской стороне в обмен на вступление в НАТО или прочие гарантии безопасности. Об этом сообщает издание Financial Times.

Как отмечается в статье газеты, в Киеве опасаются, что им не хватит войск, оружия и поддержки западных стран, чтобы выйти на границы 1991 года. В связи с этим обсуждаются альтернативные варианты урегулирования конфликта.

Согласной одной из обсуждаемых сделок, Москва сохранит фактический контроль над занятой ею "примерно пятой частью Украины", однако данная территория не будет признана суверенной частью РФ. Оставшаяся часть Украины сможет вступить в Североатлантический альянс.

Офис президента Украины ранее назвал бредом информацию о возможной уступке территорий России в обмен на вступление в НАТО. По информации зарубежных СМИ, такой план якобы уже обсуждается Западом.

В украинском МИД, в свою очередь, заявили, что глава ведомства Андрей Сибига на переговорах с представителями западных стран в Нью-Йорке не предлагал уступить России территории в обмен на гарантии безопасности.