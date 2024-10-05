Офис президента Украины негативно высказался об уступке территорий РФ

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Офис президента Украины назвал бредом информацию о возможной уступке территорий России в обмен на вступление в НАТО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ.

Подчеркивается, что Киев не планирует торговать "суверенитетом и территориями". В Financial Times ранее отмечалось, что Украина может обменять свои территории в обмен на мирное соглашение, при этом подобный план якобы уже обсуждается Западом и может выглядеть как молчаливое согласие западных стран.

Ранее в украинском МИД уточняли, что глава министерства Андрей Сибига на переговорах с представителями западных стран в Нью-Йорке не предлагал уступить РФ территории в обмен на гарантии безопасности. Тогда информация источника FT об этом была назвала недостоверной.

