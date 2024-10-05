ВСУ потеряли более 20,5 тыс военных за время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В общей сложности за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 20 650 военнослужащих и 136 танков, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Вместе с тем украинские военные лишились 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров и 885 боевых бронированных машин. Российские войска также уничтожили 582 автомобиля, 170 артиллерийских орудий и 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня. Среди них оказались восемь HIMARS и шесть MLRS, произведенных в США.

Также ВСУ потеряли 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин и 44 станции РЭБ, а также 9 РЛС контрбатарейной борьбы. Кроме того, были уничтожены три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники. При этом 13 из них составили инженерные машины разграждения. Украинские войска также лишились 1 установки разминирования УР-77 и 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Бои с украинскими войсками идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом некоторое время назад бойцам отряда "Каштан" спецназа "Ахмат" удалось продвинуться на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.