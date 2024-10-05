Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

10 беспилотников ВСУ были сбиты и перехвачены за ночь над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области", – указано в сообщении.

При этом один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на предприятия в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что ВСУ целились в предприятия, выпускающие гражданскую продукцию.

До этого местная жительница получила резаную рану стопы из-за атаки украинского беспилотника на Белгородскую область. От госпитализации она отказалась, медпомощь врачи ей оказали на месте. Кроме того, в трех частных домах были выбиты стекла, посечены кровли, фасады и заборы. Повреждения получил и легковой автомобиль.