Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ пресекли в течение прошедшей ночи.

В ночь на 1 октября ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ над регионом. Атака украинских БПЛА была отражена дежурными расчетами ПВО.

Кроме того, 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что поселок Октябрьский подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погиб один из бойцов самообороны. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

