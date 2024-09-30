Боец самообороны погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погиб один из бойцов самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приемном отделении Октябрьской районной больницы", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, во время воздушной атаки ранения получил местный житель. Мужчине с ожогами предплечья и голеней оказали медпомощь на месте, от госпитализации он отказался.

Более подробная информация о последствиях атаки уточняется. Местная администрация приступит к подомовому обходу в светлое время суток.

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом в ночь на 30 сентября. На месте работают все оперативные и аварийные службы.

В субботу, 28 сентября, один мирный житель Белгородской области погиб, еще восемь человек получили ранения. Пятеро из пострадавших остаются в больнице. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.