В МО РФ сообщили об уничтожении 125 украинских дронов над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сумме 125 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в ночь на 29 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большая часть дронов – 67 БПЛА – была сбита над Волгоградской областью, 18 беспилотников – над территорией Ростовской области, по 17 воздушных целей было уничтожено в Белгородской и Воронежской областях, а также по одному дрону в Брянской, Курской областях и Краснодарском крае.

Кроме того, российские силы уничтожили три беспилотника над акваторией Азовского моря.

В результате прилетов украинских дронов в регионы РФ обошлось, предварительно, без пострадавших среди мирных жителей. В Воронежской области обломки БПЛА упали на территории самого Воронежа и его пригорода. Один из них попал в жилой комплекс на Московском проспекте, там вспыхнул пожар.

В Краснодарском крае при падении дрон врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего рядом дома были выбиты окна и двери. Проживающей в доме семье помогли временно переехать к родственникам.