ПВО уничтожила беспилотники в Волгоградской области

Фото: Министерство обороны РФ

Несколько беспилотников были уничтожены средствами ПВО в Волгоградской области в ночь на 29 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет. Возгорания сухой травы, вызванные паданием обломков, оперативно потушены пожарными подразделениями", – приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации области.

Помимо Волгоградской области, прилеты БПЛА были зафиксированы этой ночью также в Ростовской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

Во всех случаях обошлось, предварительно, без пострадавших. Несколько подавленных и сбитых дронов ВСУ упало в Воронеже и его пригороде. Один из них попал в жилой комплекс на Московском проспекте.

В Краснодарском крае при падении дрон врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего рядом дома были выбиты окна и двери.