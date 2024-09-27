Женщина и ребенок ранены под Белгородом позле удара БПЛА ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина и ребенок ранены в поселке Дубовое Белгородского района при ударе украинского дрона по квартире многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Девочку 8 лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу", – написал он в своем телеграм-канале.

Ее матери с резаной раной лица медпомощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена одна квартира. Также осколками посечены 7 легковых автомобилей.

Ранее дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области. Затем российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один БПЛА над Брянской областью.

