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27 сентября, 22:37

Происшествия

Женщина и ребенок ранены под Белгородом позле удара БПЛА ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина и ребенок ранены в поселке Дубовое Белгородского района при ударе украинского дрона по квартире многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Девочку 8 лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу", – написал он в своем телеграм-канале.

Ее матери с резаной раной лица медпомощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена одна квартира. Также осколками посечены 7 легковых автомобилей.

Ранее дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области. Затем российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один БПЛА над Брянской областью.

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