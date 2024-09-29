Средства РЭБ подавили украинский беспилотник в Краснодарском крае

Фото: Министерство обороны РФ

Украинский беспилотник был подавлен силами РЭБ в селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки беспилотниками по гражданским объектам Краснодарского края", – написал он в своем телеграм-канале.

При падении дрон врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего рядом дома были выбиты окна и двери. Кроме того, осколками повредило автомобиль. Вместе с тем никто не пострадал, на месте работают правоохранители и спецслужбы, которые оцепили территорию.

Кондратьев добавил, что проживающей в доме семье помогли временно переехать к родственникам. Районным властям поручили помочь с восстановлением пострадавшего имущества.

Атаке украинского беспилотника также подверглась Брянская область. Местные средства ПВО вовремя обнаружили и уничтожили вражеский дрон, никто не пострадал.

Ранее женщина стала жертвой украинской атаки по белгородскому селу Безлюдовка. Она скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Также после обстрела были обнаружены повреждения транспортного средства, окон, фасадов, кровли и надворных построек на территории еще 21 частного домовладения.