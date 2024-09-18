Женщина погибла в результате обстрела белгородского села Безлюдовка

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина стала жертвой украинской атаки по белгородскому селу Безлюдовка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Всегда очень трудно найти слова, которые смогли бы утешить родных и близких. Приношу свои самые искренние соболезнования", – говорится в его публикации.

Также после обстрела были обнаружены повреждения транспортного средства, окон, фасадов, кровли и надворных построек на территории еще 21 частного домовладения.

Ранее четыре мирных жителя получили травмы после того, как украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекине.

У одной женщины осколочные ранения рук, у второй – осколочные ранения руки и стопы. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Также мужчину с контузией привезли в Шебекинскую ЦРБ. Еще один мирный житель получил ссадины правого предплечья, он самостоятельно вызвал скорую помощь.

