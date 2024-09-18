18 сентября, 21:12Происшествия
Женщина погибла в результате обстрела белгородского села Безлюдовка
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Женщина стала жертвой украинской атаки по белгородскому селу Безлюдовка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Всегда очень трудно найти слова, которые смогли бы утешить родных и близких. Приношу свои самые искренние соболезнования", – говорится в его публикации.
Также после обстрела были обнаружены повреждения транспортного средства, окон, фасадов, кровли и надворных построек на территории еще 21 частного домовладения.
Ранее четыре мирных жителя получили травмы после того, как украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекине.
У одной женщины осколочные ранения рук, у второй – осколочные ранения руки и стопы. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Также мужчину с контузией привезли в Шебекинскую ЦРБ. Еще один мирный житель получил ссадины правого предплечья, он самостоятельно вызвал скорую помощь.
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