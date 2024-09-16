Число пострадавших из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до 10

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших после украинской атаки на Белгород и Белгородский район выросло до 10. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, четырехлетний мальчик в поселке Дубовое почувствовал себя плохо только спустя некоторое время после обстрела. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. Врачи скорой помощи оказали ему необходимую медпомощь на месте. Родители ребенка отказались от госпитализации.

Кроме того, женщина, почувствовав недомогание, обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи обнаружили у нее минно-взрывную травму и ушиб грудной клетки. Ей оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Также в городе выявлены повреждения в 96 квартирах, расположенных в 40 жилых домах, у 66 автомобилей, а также обнаружены разрушения в 11 частных домах, нежилом помещении и 5 торговых объектах. В Белгородском районе, в свою очередь, повреждены 33 квартиры в четырех многоквартирных домах, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, 4 торговых объекта и остекление в храме.

Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ утром 16 сентября. Тревогу ракетной опасности отменили спустя примерно 17 минут.

Позже Гладков заявил, что в результате обстрелов пострадали восемь человек.

