В Белгороде из-за атаки ВСУ пострадали восемь человек

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Восемь человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

По словам главы региона, у остальных наблюдаются ранения средней тяжести. Пострадавших уже доставили в медицинские учреждения Белгорода.

Также в результате атаки загорелись частный дом и более 15 автомобилей, открытое горение ликвидировано. По предварительным данным, в 21 многоквартирном доме города повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод.

"Приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом. К счастью, никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать – быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу. Самые настоящие герои", – сказал Гладков.

Губернатор также добавил, что в поселке Дубовое были в результате атаки повреждены МКД, кровля частного домовладения, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля. Сейчас информация о последствиях обстрела уточняется.

Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ утром 16 сентября. Тревогу ракетной опасности отменили спустя примерно 17 минут. Гладков выехал на место происшествия, чтобы уточнить последствия обстрела.

Кроме того, 15 сентября системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над территорией региона. В результате произошедшего один из мирных жителей получил поверхностные осколочные ранения головы, лица и левого предплечья. Его доставили в больницу.