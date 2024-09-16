Белгород подвергся обстрелу украинских войск

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ утром 16 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил о возгорании автомобиля и попаданиях в жилые дома. Гладков выехал на место происшествия, чтобы уточнить последствия обстрела.

Между тем утром в Белгороде прозвучала тревога ракетной опасности, которую отменили спустя примерно 17 минут.

Ранее системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. В результате произошедшего один из мирных жителей получил поверхностные осколочные ранения головы, лица и левого предплечья. Его доставили в больницу.

Еще одна трагедия произошла в селе Безлюдовка Шебекинского округа Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда ВСУ погибла местная жительница. Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.