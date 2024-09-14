Три сотрудника МЧС России пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Три сотрудника МЧС России, тушивших пожар в частном нежилом доме, пострадали в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Кроме того, во время украинского обстрела пострадала женщина 1966 года рождения, а в поселке Галицыновка женщина 1958 года рождения получила ранения средней степени тяжести в результате атаки со стороны ВСУ. Всем будет оказана необходимая медпомощь, подчеркнул глава ДНР.

Кроме того, из-за обстрелов со стороны украинских военных оказались повреждены три жилых дома и автоцистерна МЧС России, а также две частные машины в Никитовском районе Горловки.

"Со стороны ВФУ совершено шесть вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", – уточнил Пушилин.

В начале сентября три человека погибли и еще пять граждан были ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины рынка "Сокол", расположенного в Кировском районе Донецка. Пушилин уточнял, что для удара противник использовал 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку.

Также из-за атаки ВСУ в Кировском районе был поврежден автобус городского маршрута № 42, а в Центрально-Городском районе Горловки – автобус городского маршрута № 18. Всего, как утверждает глава ДНР, со стороны ВСУ было совершено 9 обстрелов, в рамках которых противник выпустил свыше 15 боеприпасов.

