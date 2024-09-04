Три человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке

Фото: телеграм-канал Readovka

Три человека погибли и еще пять граждан ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины рынка "Сокол", расположенного в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Пушилин уточнил, что для удара противник использовал 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку. Кроме раненых из-за обстрела рынка, в поселке шахты Абакумова при сбросе взрывчатки с украинского дрона пострадала девушка 2004 года рождения. Глава ДНР добавил, что всем оказывается необходимая медпомощь.

Также, по словам Пушилина, из-за атаки ВСУ в Кировском районе был поврежден автобус городского маршрута № 42, а в Центрально-Городском районе Горловки – автобус городского маршрута № 18. Всего, как утверждает глава ДНР, со стороны ВСУ было совершено 9 обстрелов, в рамках которых противник выпустил свыше 15 боеприпасов.

1 сентября семь человек, среди которых пятеро детей, пострадали из-за атак ВСУ территории ДНР. Пушилин сообщил, что в поселке Старомихайловка Кировского района из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получили три девочки и два мальчика, а в Никитовском районе Горловки в результате применения Украиной ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина.

Кроме того, из-за атаки украинских военных повреждения получили восемь жилых домов в Никитовском районе Горловки и один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. Глава ДНР уточнил, что ВСУ использовали ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров.

