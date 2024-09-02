Один человек ранен в Шебекине под Белгородом после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек ранен в Шебекине Белгородской области после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", – добавил глава региона.

Второй украинский БПЛА ударил по парковке коммерческого учреждения, из-за чего три авто получили повреждения. Информация по этому инциденту еще уточняется, однако оперативные службы уже работают на месте, заключил Гладков.

Система ПВО сработала над Белгородом и одноименным районом 2 сентября. В результате в административном центре региона зафиксировали прямое попадание в один социальный объект, также противник попал в другой, коммерческий, объект. Сообщалось, что при обстреле поселка Дубовое Белгородского района пострадала одна женщина.

